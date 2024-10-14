Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

14 октября, 20:08

PC Games составил топ 100 лучших ПК-игр — первое место не удивляет

Евгения Воскресенская
Фото Larian Studios
Telegram Дзен

Сайт PC Gamer опубликовал топ-100 игр для ПК, вышедших до настоящего времени. Лучшие из лучших отбирались сотрудниками издательства на основе голосования. По признанию автора публикации, составление подобных рейтингов обычно занимает «месяцы работы: голосований, обсуждений, переговоров и споров».

При распределении голосов учитывались четыре фактора: качество игр, их влияние, увлекательность и играбельность. Первую тройку заняли игры в жанре RPG: Baldur's Gate 3, Disco Elysium и Elden Ring. На четвертом и пятом местах расположились Minecraft и Persona 5 Royal.

Fallout New Vegas. 10 лучших RPG за всю историю существования игр

Примечательно, что актуальный победитель Baldur's Gate 3 в прошлом году не попал в этот рейтинг — релиз игры просто-напросто не поспел к голосованию. В 2023 году первое место досталось Disco Elysium. С полным списком игр можно ознакомиться на сайте.

Источник: DTF

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Сегодня
Вчера
Неделя