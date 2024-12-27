PIONER не повторит ошибок S.T.A.L.K.E.R. 2 — игру не будут переводить на Unreal Engine 5

Авторы PIONER, мультиплеерного шутера, который иногда называют русским ответом S.T.A.L.K.E.R. 2, раскрыли новые детали своего проекта. Оказалось, что они не собираются переносить игру с 4 версии Unreal Engine на 5 из-за опасений, что это вызовет проблемы с оптимизацией у игроков без самых мощных компьютеров.

Нетрудно вспомнить, что именно это и произошло со S.T.A.L.K.E.R. 2, который работает как раз на UE 5. Также разработчики рассказали о том, что покупки внутри игры будут только косметическими, что пока игра выходит только на ПК, и что сюжетную кампанию можно будет пройти и в одиночку. Полный список ответов можно посмотреть по ссылке.