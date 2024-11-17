Плохая графика и проблемы с оптимизацией: появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox

S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не вышел, эмбарго на рецензии все еще остается в силе, но в Интернете уже появляются первые впечатления от игроков — кое-кому удалось купить диск для Xbox Series X раньше всех. Если верить этим отзывам, то в игре страдает оптимизация — получить стабильные 60 FPS нельзя даже в режиме Performance.

Кроме того, картинка ощущается «грязной» даже несмотря на очень хорошие текстуры и погодные эффекты. А регдолл (физика тел противников) иногда напоминает о TES IV: Oblivion. Впрочем, геймплей оказался неплохим — игру сравнивали с Escape from Tarkov и Far Cry 2.