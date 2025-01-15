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Сегодня, 13:10

Подросток украл у учительницы 200 тысяч рублей и потратил их на Counter-Strike 2

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Школьник из Коломны пошел на преступление ради скинов в Counter-Strike 2. Денег у подростка не было, поэтому он решил «позаимствовать» их у учительницы биологии в своей школе — правда, не поставив преподавательницу в известность.

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Школьник расспрашивал ее о дате рождения и любимых числах, чтобы подобрать пин-код от банковской карты. В конце концов ему это удалось — за три месяца предприимчивый молодой человек сделал восемь переводов на общую сумму 200 тысяч рублей.

Позже учительница обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Сообщается, что на школьника завели уголовное дело.

Источник: TG-канал Рифмы и Панчи
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