Подсчитано, сколько времени уйдет на прохождение всех частей Fallout

Стало известно, сколько понадобится времени для полного прохождения всех игр серии Fallout.

Fallout 4. Фото Bethesda

Если верить сервису How Long To Beat, то в среднем игроку потребуется 15 дней, чтобы осилить все части. Если же взять во внимание все DLC, то марафон растянется почти на 20 дней.

Сколько по времени занимает каждая часть Fallout:

Fallout 1 — около 23 часов;

Fallout 2 — около 48 часов;

Fallout 3 — около 50 часов + 20 часов на DLC;

Fallout 4 — около 75 часов + 50 часов на DLC;

Fallot New Vegas — около 59 часов + 20 часов на DLC;

Fallout 76 — свыше 125 часов.