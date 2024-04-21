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Сегодня, 21:05

Подсчитано, сколько времени уйдет на прохождение всех частей Fallout

Владислав Шалганов
Корреспондент
Fallout 4.
Фото Bethesda
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Стало известно, сколько понадобится времени для полного прохождения всех игр серии Fallout.

Fallout 4.
Фото Bethesda

Если верить сервису How Long To Beat, то в среднем игроку потребуется 15 дней, чтобы осилить все части. Если же взять во внимание все DLC, то марафон растянется почти на 20 дней.

Сколько по времени занимает каждая часть Fallout:

Fallout 1 — около 23 часов;

Fallout 2 — около 48 часов;

Fallout 3 — около 50 часов + 20 часов на DLC;

Fallout 4 — около 75 часов + 50 часов на DLC;

Fallot New Vegas — около 59 часов + 20 часов на DLC;

Fallout 76 — свыше 125 часов.

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