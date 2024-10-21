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Сегодня, 12:16

Пока не планируем: Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Twitch

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
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Стриминговый сервис Twitch по-прежнему продолжит работать в России. Недавние слухи о блокировке не оправдались: Роскомнадзор заявил, что пока не планирует накладывать на Twitch ограничения.

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Ранее стриминговую платформу штрафовали за отказ выполнить предписания ведомства. Вместе с Discord, YouTube и другими сервисами Twitch входит в реестр соцсетей — это накладывает на него определенные обязательства. Площадка должна мониторить появление на своих страницах противоправной информации и оперативно ее удалять.

Источник: РИА Новости

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