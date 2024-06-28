Показан российский аналог YouTube — там есть даже shorts

Российский аналог YouTube наконец-то получил полноценную презентацию.



Сервис обладает немудреным называнием «Платформа» и представляет собой практически копию YouTube — от интерфейса до функционал, включая и короткие ролики, что подается авторами как одно из основных преимуществ.

Последний включает в себя метрики и прочие привычные блогерам инструменты. Разработчики из Rteam заявляют, что «Платформа» осиливает видео в высоком разрешении до 4К, умеет переводить в субтитры русский и английский языки. Впрочем, подробностей о дате запуска проекта пока нет.