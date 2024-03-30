Мошенники «продали» школьнице робобаксы за 400 тысяч рублей

30 марта, 21:25
Третьеклассница из Санкт-Петербурга потратила 97 тысяч рублей и влезла в кредиты ради бесплатной внутриигровой валюты для Roblox.
Разумеется, взамен она не получила ничего кроме проблем — девочку «обрабатывали» мошенники, в очередной раз завлекающие маленьких жертв посулами бесплатных робаксов.
К счастью для жертвы, сотрудники банка быстро аннулировали кредит на 300 тысяч и две кредитные карты, которые она успела оформить.
Увы, подобные случаи происходят постоянно. 19 марта 10-летняя девочка из Кызыла точно таким же образом «подарила» злоумышленникам 470 тысяч рублей и оформила кредитную карту на сумму в 295 тысяч.