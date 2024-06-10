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Сегодня, 22:15

Полеты в космосе и красивый мир — Ubisoft показала много геймплея Star Wars Outlaws

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Главным гвоздем программы Ubisoft Forward ожидаемо стала Star Wars: Outlaws — игра-блокбастер во вселенной «Звездных войн». Впрочем, на этот раз в центре внимания окажутся не могущественные джедаи, а контрабандисты, наемники и прочие криминальные элементы далекой-далекой галактики.

В показанном на презентации ролике героиня успела побывать на разных планетах (в том числе и на Татуине) в поисках экспертов, которые пригодятся ей в масштабном ограблении; поучаствовать в космических боях на собственном звездолете, повысить репутацию у различных фракций и, разумеется, пострелять во врагов — в том числе в знаменитых имперских штурмовиков.

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