Полеты в космосе и красивый мир — Ubisoft показала много геймплея Star Wars Outlaws

Главным гвоздем программы Ubisoft Forward ожидаемо стала Star Wars: Outlaws — игра-блокбастер во вселенной «Звездных войн». Впрочем, на этот раз в центре внимания окажутся не могущественные джедаи, а контрабандисты, наемники и прочие криминальные элементы далекой-далекой галактики.

В показанном на презентации ролике героиня успела побывать на разных планетах (в том числе и на Татуине) в поисках экспертов, которые пригодятся ей в масштабном ограблении; поучаствовать в космических боях на собственном звездолете, повысить репутацию у различных фракций и, разумеется, пострелять во врагов — в том числе в знаменитых имперских штурмовиков.