Полезнее спорта? Ученые рассказали о том, как игры делают умнее

Новое исследование доказывает, что видеоигры помогают мозгу стареть медленнее. Сравнение результатов более чем тысячи респондентов показало, что те, кто регулярно играет в игры вроде Minecraft, FIFA и Grand Theft Auto, демонстрируют такие же результаты в тестах на концентрацию и решение проблем, как у неиграющих респондентов, чей возраст ниже почти на 14 лет.

Для этого достаточно пяти часов игры в неделю — те, кто играет меньше, «молодеют» всего на 5,2 года. А вот физическая активность не оказывает никакого влияния в рамках теста. Впрочем, те, кто все-таки занимается спортом, менее склонны страдать депрессией и тревожностью.