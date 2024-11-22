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Сегодня, 18:00

Популярный российский стример лишился канала на Twitch за шутки про украинцев в S.T.A.L.K.E.R. 2

Евгения Воскресенская
Фото Мэддисон, соцсети
Telegram Дзен

Мэддисона забанили на Twitch сразу после стрима по S.T.A.L.K.E.R. 2. Во время трансляции популярный российский стример в издевательской манере пошутил над украинцами. Администрация платформы посчитала, что он перегнул палку.

S.T.A.L.K.E.R. 2. «Сталкер 2» — это неряшливый ремейк под видом продолжения

«Забанили и забанили. Для меня это лишь очередной повод подумать о том, чего стоят все эти мнимые свободы», — прокомментировал ситуацию Мэддисон в своем Telegram-канале. Впрочем, стример уже анонсировал переход на сервис Kick в декабре, так что без работы он точно не останется.

Источник: TG-канал Maddyson

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