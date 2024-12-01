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Сегодня, 18:11

Появились отзывы на Path of Exile 2 — игре пророчат успех Baldur's Gate 3

Евгения Воскресенская
Фото Grinding Gear Games
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Что-то классное грядет: Path of Exile 2, которая выходит в ранний доступ 6 декабря, уже получила восторженные отзывы. Ее называют лучшей в своем жанре и предсказывают, что игра повторит успех Baldur's Gate 3.

Path of&nbsp;Exile 2. Diablo, которую мы заслужили: какой будет Path of Exile 2

Первые счастливчики раскрыли важные подробности предстоящей игры: кампания на 35-40 часов, множество сложных боев с боссами, огромные карты, бесконечные комбинации рабочих билдов и дух Diablo 2, которой разработчики, очевидно, вдохновлялись. Отдельной похвалы удостоились проработка навыков и дизайн боссов — их посчитали лучшими из того, что было в жанре ARPG.

Фото Grinding Gear Games
Фото Grinding Gear Games
Фото Grinding Gear Games
Фото Grinding Gear Games
Фото Grinding Gear Games
Фото Grinding Gear Games
Источник: TG-канал VG/Двач
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