Появился топ-25 хоррор-игр от IGN

Издание IGN выпустило список самых страшных хоррор-игр всех времен. На первом месте из 25 оказался Silent Hill 2 — как оригинальная версия, так и ремейк. Полный список выглядит так:

Топ-25 хоррор-игр от IGN

25. Stay Out of the House

24. Slender: The Eight Pages

23. The Evil Within

22. Condemned: Criminal Origins

21. Manhunt

20. Inside

19. Face

18. Phasmophobia

17. Dead by Daylight

16. Until Dawn

15. Alan Wake 2

14. Soma

13. Clock Tower

12. Forbidden Siren 2

11. Resident Evil

10. Five Nights at Freddy's

9. Resident Evil 4

8. Left 4 Dead 2

7. Outlast

6. Alien: Isolation

5. Dead Space

4. P.T.

3. Amnesia: The Dark Descent

2. Resident Evil 2 (2019)

1. Silent Hill 2