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Сегодня, 14:15

Проблемы не только у S.T.A.L.K.E.R. 2 — Microsoft Flight Simulator 2024 завалили отрицательными отзывами

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Похоже, S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался не единственным крупным проектом Microsoft, который пострадал от технических недочетов. Microsoft Flight Simulator 2024 буквально завалили негативными обзорами в Steam.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Кто-то сомневался? S.T.A.L.K.E.R. 2 утопает в багах и лагах

Сейчас у игры 2753 отзыва, всего 16% из которых положительны. Все дело в серверах, которые не справились с нагрузкой — и пользователи по несколько часов пытались сначала скачать файлы, а потом попасть в игру. При этом большая часть файлов скачивается не в Steam, а в клиенте, что затрудняет возможность вернуть деньги.

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