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Сегодня, 18:05

Путин поручил поддержать разработчиков игр деньгами

Евгения Воскресенская
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Правительство РФ планирует поддержать российский геймдев рублем. Владимир Путин поручил кабмину выделить из федерального бюджета средства на развитие игровой индустрии в России. Ответственность за исполнение этого поручения возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.

Средства поступят на счет организации «Институт развития интернета» — именно она займется распределением денег между разработчиками. За последние три года она выдала гранты на сумму свыше 1, 5 миллиардов рублей, причем почти треть от этой суммы ушла на разработку ролевой игры «Смута».

Китай. Китай поддержит разработку и продвижение российских видеоигр

Помимо печально известного боевика от студии Cyberia Nova, ИРИ поддержал и другие проекты — среди них «Передний край», «Спарта» и «Тайны музея».

Источник: ТАСС

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