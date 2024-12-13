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Раскрыта судьба Геральта в «Ведьмаке 4»

Евгения Воскресенская
Фото CD Projekt Red
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Первый трейлер «Ведьмака 4» никого не оставил равнодушным: часть фанатов осталась разочарована выбором главной героини, другая, напротив, нашла Цири достойной преемницей Геральта.

Внимательные зрители могли заметить, что в ролике прозвучал голос Дага Кокла — актера, сыгравшего Геральта в предыдущих частях. Фанаты решили, что это намек на возвращение легендарного героя.

Ведьмак 4. Почему Цири, а не Геральт? Авторы «Ведьмака 4» объяснили выбор главного героя

Сейчас это предположение подтвердилось: в CD Projekt Red заявили, что Геральт действительно появится в новой части, однако не стали раскрывать подробностей его возвращения.

Пока остается только гадать, можно ли будет сыграть за него хотя бы в одной из миссий, или он предстанет исключительно в роли NPC. Кажется вполне вероятным, что авторы сами не знают наверняка, ведь игра находится на раннем этапе разработки.

Источник: Чемп.PLAY
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