Раскрыта судьба Геральта в «Ведьмаке 4»

Первый трейлер «Ведьмака 4» никого не оставил равнодушным: часть фанатов осталась разочарована выбором главной героини, другая, напротив, нашла Цири достойной преемницей Геральта.

Внимательные зрители могли заметить, что в ролике прозвучал голос Дага Кокла — актера, сыгравшего Геральта в предыдущих частях. Фанаты решили, что это намек на возвращение легендарного героя.

Сейчас это предположение подтвердилось: в CD Projekt Red заявили, что Геральт действительно появится в новой части, однако не стали раскрывать подробностей его возвращения.

Пока остается только гадать, можно ли будет сыграть за него хотя бы в одной из миссий, или он предстанет исключительно в роли NPC. Кажется вполне вероятным, что авторы сами не знают наверняка, ведь игра находится на раннем этапе разработки.