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Сегодня, 21:56

Раскрыты характеристики новейших видеокарт NVIDIA

Евгения Воскресенская
Фото ru.freepik.com
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Характеристики NVIDIA GeForce RTX 50-й серии утекли в Сеть за несколько недель до официальной презентации. Китайская компания ZOTAC по ошибке опубликовала их на своем сайте и спустя время удалила, но было уже поздно — информация попала в СМИ.

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Согласно этим данным, новая серия сможет похвастаться следующими характеристиками:

GeForce RTX 5090: Графический процессор GB202-300, 21760 ядер CUDA, 32 ГБ GDDR7 с шиной 512 bit, TDP до 600 Вт.
GeForce RTX 5090D: Графический процессор GB202-ххх, 21760 ядер CUDA, 32 ГБ GDDR7 с шиной 512 bit, TDP до 600 Вт.
GeForce RTX 5080: Графический процессор GB203-400, 10752 ядра CUDA, 16 ГБ GDDR7 с шиной 256 bit, TDP до 400 Вт.
GeForce RTX 5070 Ti: Графический процессор GB203-300, 8960 ядер CUDA, 16 ГБ GDDR7 с шиной 512 bit, TDP до 285 Вт.
GeForce RTX 5070: Графический процессор GB205-300, 6400 ядер CUDA, 12 ГБ GDDR7 с шиной 192 bit, TDP до 250 Вт.
GeForce RTX 5060 Ti: Графический процессор GB206, 16 ГБ GDDR7 с шиной 128 bit.
GeForce RTX 5060: Графический процессор GB206, 8 ГБ GDDR7 с шиной 128 bit.

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Официально видеокарты нового поколения представят на выставке CES 2025, которая пройдет 7-11 января 2025 года. При этом часть из них могут показать даже позже — в конце февраля или начале марта.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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