Assassin's Creed Shadows потребует NVIDIA RTX 4090

Разработчики Assassin's Creed Shadows раскрыли системные требования игры. И если поиграть на «минималках» и в Full HD можно будет даже с GTX 1070, то для ультра-пресета с максимальным рейтрейсингом и в 4К понадобится сразу RTX 4090 с 24 гигабайтами оперативной памяти.

Выборочный рейтрейсинг

Минимальные требования (FullHD, 30 FPS с апскйелом)

Пресет настроек: низкий

ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/ AMD Radeon RX 5700 8GB/ Intel(r) Arc A580 8GB (REBAR ON)

Оперативная память: 16 Гб

SSD

Рекомендуемые требования (FullHD, 60 FPS с апскейлом):

Пресет настроек: высокие

ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel(r) Arc B580 12GB (REBAR ON)

Оперативная память: 16 Гб

SSD

Требования «для энтузиастов» (2К, 60 FPS с апскейлом):

Пресет настроек: высокие

ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)

Оперативная память: 16 Гб

SSD

Требования «для энтузиастов» (4K, 60 FPS с апскейлом):

Пресет настроек: высокие

ЦП: Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800X3D

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB/ AMD Radeon RX 7900 XT 20GB

Оперативная память: 16 Гб

SSD

Стандартный рейтрейсинг

Минимальные требования (FullHD, 30 FPS с апскйелом)

Пресет настроек: высокий

ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)

Оперативная память: 16 Гб

SSD

Рекомендуемые требования (FullHD, 60 FPS с апскейлом)

Пресет настроек: высокий

ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB/ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB

Оперативная память: 16 Гб

SSD

Расширенный рейтрейсинг

Требования «для энтузиастов» (2К, 60 FPS с апскейлом)

Пресет настроек: ультра

ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800?3D

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4080 16GB

Оперативная память: 16 Гб

SSD

Экстремальные требования (4K, 60 FPS с апскейлом)

Пресет настроек: ультра

ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800?3D

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4090 24GB

Оперативная память: 16 Гб

SSD