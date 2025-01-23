Assassin's Creed Shadows потребует NVIDIA RTX 4090

Сегодня, 21:40
Разработчики Assassin's Creed Shadows раскрыли системные требования игры. И если поиграть на «минималках» и в Full HD можно будет даже с GTX 1070, то для ультра-пресета с максимальным рейтрейсингом и в 4К понадобится сразу RTX 4090 с 24 гигабайтами оперативной памяти.
Минимальные требования (FullHD, 30 FPS с апскйелом)
Пресет настроек: низкий
ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/ AMD Radeon RX 5700 8GB/ Intel(r) Arc A580 8GB (REBAR ON)
Оперативная память: 16 Гб
SSD
Рекомендуемые требования (FullHD, 60 FPS с апскейлом):
Пресет настроек: высокие
ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel(r) Arc B580 12GB (REBAR ON)
Оперативная память: 16 Гб
SSD
Требования «для энтузиастов» (2К, 60 FPS с апскейлом):
Пресет настроек: высокие
ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)
Оперативная память: 16 Гб
SSD
Требования «для энтузиастов» (4K, 60 FPS с апскейлом):
Пресет настроек: высокие
ЦП: Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800X3D
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB/ AMD Radeon RX 7900 XT 20GB
Оперативная память: 16 Гб
SSD
Минимальные требования (FullHD, 30 FPS с апскйелом)
Пресет настроек: высокий
ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)
Оперативная память: 16 Гб
SSD
Рекомендуемые требования (FullHD, 60 FPS с апскейлом)
Пресет настроек: высокий
ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB/ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB
Оперативная память: 16 Гб
SSD
Требования «для энтузиастов» (2К, 60 FPS с апскейлом)
Пресет настроек: ультра
ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800?3D
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4080 16GB
Оперативная память: 16 Гб
SSD
Экстремальные требования (4K, 60 FPS с апскейлом)
Пресет настроек: ультра
ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800?3D
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4090 24GB
Оперативная память: 16 Гб
SSD