Раскрыты все группировки, которые появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2

ВК-группа «Вестник «Того Самого Сталкера» в очередной раз выложила материалы, относящиеся к разработке S.T.A.L.K.E.R. 2. На этот раз с геймерами поделились внутренними материалами, описывающими игровые группировки.

Помимо привычных «Свободы», «Долга» и одиночек в проекте появятся новые фракции — например, работающая на ученых ЧВК «Варта» или во многом аналогичная «Чистому небу» группировка ИСКРА. Впрочем, этими материалами список фракций может не ограничиваться.

Список.

Ранее в открытый доступ попала категоризация группировок по дисциплинированности: там упоминаются дополнительные группы вроде «Пламени» — члены этой фракции описаны как «живущие в грязи ассассины».