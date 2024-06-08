Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:10

Раскрыты все группировки, которые появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото GSC
Telegram Дзен

ВК-группа «Вестник «Того Самого Сталкера» в очередной раз выложила материалы, относящиеся к разработке S.T.A.L.K.E.R. 2. На этот раз с геймерами поделились внутренними материалами, описывающими игровые группировки.

Помимо привычных «Свободы», «Долга» и одиночек в проекте появятся новые фракции — например, работающая на ученых ЧВК «Варта» или во многом аналогичная «Чистому небу» группировка ИСКРА. Впрочем, этими материалами список фракций может не ограничиваться.

Список.

Ранее в открытый доступ попала категоризация группировок по дисциплинированности: там упоминаются дополнительные группы вроде «Пламени» — члены этой фракции описаны как «живущие в грязи ассассины».

Источник: VK
0
Читайте также
Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года
Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Суд арестовал подозреваемого в убийстве внучки и двухлетней правнучки мужчину
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Билеты на The International 2024 начнут продавать 10 июня — придется раскошелиться

Рассрочка на игры в России не за горами? В бразильском PS Store она уже появилась