Расстроенный тапальщик «хомяка» потребовал компенсацию у президента

«Хомяки» уже собирались идти в суд и жаловаться на Hamster Kombat в Общество защиты прав потребителей, но жалоба президенту — это что-то новенькое. В Интернете появились скриншоты обращения, в котором некий «Игорь Викторович» из Тулы обстоятельно описывает, как много времени потратил на Hamster Kombat, получив за это всего лишь 5890 рублей.



Автор жалобы считает, что раз СМИ не сообщали о такой возможности, а о Павле Дурове хорошо отзывались первые лица государства, то ему должны компенсировать потраченное время, исходя из его зарплаты на работе автомеханика — получилось целых 400 тысяч рублей.

Впрочем, многие предполагают, что этот текст — не более чем шутка, уж слишком карикатурно он выглядит.