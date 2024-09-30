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Сегодня, 20:15

Расстроенный тапальщик «хомяка» потребовал компенсацию у президента

Богдан Виноградов
Корреспондент
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«Хомяки» уже собирались идти в суд и жаловаться на Hamster Kombat в Общество защиты прав потребителей, но жалоба президенту — это что-то новенькое. В Интернете появились скриншоты обращения, в котором некий «Игорь Викторович» из Тулы обстоятельно описывает, как много времени потратил на Hamster Kombat, получив за это всего лишь 5890 рублей.

Обложка. Расстроенный «хомяк» обратился в Общество защиты прав потребителей


Автор жалобы считает, что раз СМИ не сообщали о такой возможности, а о Павле Дурове хорошо отзывались первые лица государства, то ему должны компенсировать потраченное время, исходя из его зарплаты на работе автомеханика — получилось целых 400 тысяч рублей.

Впрочем, многие предполагают, что этот текст — не более чем шутка, уж слишком карикатурно он выглядит.

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