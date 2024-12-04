Разработчики пытаются спасти S.T.A.L.K.E.R. 2 — вышел новый патч

Чтобы не пришлось еще сильнее краснеть перед фанатами, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 активно выпускают патчи с исправлениями — за последнюю неделю появился уже третий. Размер обновления составляет внушительные 23 Гб.

С его помощью устранили ряд важных проблем: вылеты и утечки памяти, баги, связанные с миссиями, и отсутствие сохранений после «жесткой» перезагрузки системы.

Также пофиксили ошибки с растягиванием тел мутантов и блокировкой дверей NPC, повысили чувствительность камеры и прицела и отключили параметры сглаживания и ускорения мыши. Полный список изменений есть на странице в Steam.