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Сегодня, 21:25

Разработчики «Смуты» благодарят игроков и обещают патчи

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Cyberia Nova
Telegram Дзен

Разработчики «Смуты» поблагодарили игроков за интерес к их игре, конструктивную критику и добрые пожелания.

По их словам, за 6 дней с момента запуска игры они получили больше тысячи багрепортов и в большинстве случаев смогли помочь с возникшими проблемами.

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В Cyberia Nova пообещали, что не собираются останавливать работу над «Смутой» и уже трудятся над следующими обновлениями — небольшом патче, который выйдет уже скоро, и крупном апдейте, который поправит производительность и устранит другие технические неполадки.

Источник: Telegram
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