Ремастер The Last of Us Part II вышел на ПК

Ремастер культовой игры The Last of Us Part II стал доступен в Steam и Epic Games Store. Об этом сообщили разработчики из Naughty Dog и издатель PlayStation Publishing. Игра получила 92 процента положительных отзывов в Steam. Максимальный онлайн превысил 18 тысяч игроков, согласно данным SteamDB. Игра поддерживает ультраширокие мониторы, технологии DLSS 3 и FSR 3.1 и имеет полноценную русскую локализацию. Эксперты отмечают, что версия для PS5 Pro соответствует ультранастройкам на PC. Ремастер отличается от оригинала улучшенной графикой и оптимизацией. The Last of Us Part II Remastered стала доступна на ПК через четыре года после оригинального релиза на PlayStation. Игра поддерживает все современные графические технологии.