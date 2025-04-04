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4 апреля, 11:20

Ремастер The Last of Us Part II вышел на ПК

Александр Курлянский
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Ремастер культовой игры The Last of Us Part II стал доступен в Steam и Epic Games Store. Об этом сообщили разработчики из Naughty Dog и издатель PlayStation Publishing. Игра получила 92 процента положительных отзывов в Steam. Максимальный онлайн превысил 18 тысяч игроков, согласно данным SteamDB.

Игра поддерживает ультраширокие мониторы, технологии DLSS 3 и FSR 3.1 и имеет полноценную русскую локализацию. Эксперты отмечают, что версия для PS5 Pro соответствует ультранастройкам на PC. Ремастер отличается от оригинала улучшенной графикой и оптимизацией.

The Last of Us Part II Remastered стала доступна на ПК через четыре года после оригинального релиза на PlayStation. Игра поддерживает все современные графические технологии.

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Киберспорт
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