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Ремастер Until Dawn вышел на ПК и сразу попал на торренты

Евгения Воскресенская
Фото Ballistic Moon
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Вчера состоялся релиз ремастера интерактивного триллера Until Dawn — и практически сразу игра оказалась на торрентах. Завязка сюжета типична для представителя жанра: компания друзей, которая собралась отдохнуть в уединенном коттедже, должна выжить после встречи со сверхъестественным.

Над обновленной версией работала студия Ballistic Moon. Игра доступна как на компьютере, так и на PS5 и стоит 60 долларов. Правда, в Steam ее можно запустить только с привязкой к PSN.

Ремастер может похвастаться расширенным прологом и новыми ракурсами камеры. Графика ожидаемо стала лучше, ведь игру перенесли на Unreal Engine 5.

Until Dawn. Еще один эксклюзив Sony получит экранизацию

Геймеры, первыми сыгравшие в обновленную версию, говорят, что в игре есть намек на продолжение. По слухам, Sony уже работает над сиквелом, однако официальных заявлений, которые подтверждали бы это, пока не было.

Фото Ballistic Moon
Фото Ballistic Moon
Источник: DTF

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