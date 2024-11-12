Ремастеры старых GTA обновили — графика стала лучше

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получил крупный апдейт на консолях и ПК. Главное изменение — значительно улучшенное освещение, ранее присутствовавшее только на мобильных устройствах.

Тем, кто знаком с GTA: San Andreas только по оригинальной ПК-версии, оно может показаться необычным. Но на самом деле игра выглядела так на PlayStation 2, и многие считали, что при портировании часть атмосферы была утрачена. Впрочем, при желании новое освещение можно отключить в настройках.

Освещение до апдейта

Освещение после апдейта