Ремейк легендарной Готики выйдет в первом квартале 2026 года

Информация появилась на странице Gothic Remake в цифровом магазине Steam от Valve

Фанаты давно ожидают появления на свет игры от студии Alkimia Interactive — скорее всего, проект выйдет в полный доступ в марте 2026 года. Ранее компания представила первый трейлер, в котором показали части оригинального сюжета Gothic с обновленными локациями и моделями персонажей.

«Готика 1» (Gothic) — видеоигра от студии Piranha Bytes, которая вышла в 2001 году. В центре сюжета история безымянного героя, осужденного за неизвестное преступление на каторгу в Долину Рудников. Трейлер Gothic Remake представлен ниже.