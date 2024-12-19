Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion выйдет на Unreal Engine 5 — анонс уже в январе

Появились свежие слухи о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion. Если верить инсайдеру под ником EXtas1s, то переиздание этой игры находится в разработке уже давно, а занимается им студия Virtuos Games, специализирующаяся на ремейках, ремастерах и аутсорсинге. Но самое интересное — ремейк «Обливиона» якобы будет работать на Unreal Engine 5.

Стоит заметить, что EXtas1s никогда не считался особенно надежным источником. Однако слухи о переиздании TES 4 ходят уже не первый год. В одном из них упоминалась странная концепция: дескать, в основе ремейка будет лежать оригинальный движок, но отрисовывать графику будет Unreal Engine. Так или иначе, правду мы узнаем уже скоро — если верить инсайдеру, то анонс проекта состоится уже в январе.