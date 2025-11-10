10 ноября, 23:25
Capcom анонсировала дату выхода мобильной стратегии Resident Evil: Survival Unit. Игра от студии JOYCITY и издателя Aniplex появится на iOS и Android 18 ноября в 06.00 МСК. По сюжету игрокам предстоит выживать в заражённом Раккун-Сити, управляя Леоном Кеннеди, Джилл Валентайн и другими известными персонажами.
Игроки должны будут обустраивать базу в заброшенном особняке, собирать ресурсы, расставлять защиту от зомби и принимать стратегические решения. У каждого персонажа есть уникальные навыки для боя, исследований или сбора припасов. Важной особенностью стал нелинейный сюжет, на который влияют выбор игрока, включая взаимодействие с другими выжившими.
Роман Жеребцов
интересно зачем тут эта новость , тем более в России этой игры не будет , по крайней мере не планировали...
