Roblox не заблокируют? За него вступилась Мизулина

Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России, высказалась по поводу требования запретить популярную игру Roblox, в которой дети часто становятся жертвами мошенников. Инициатива исходила от общественного движения «Здоровое Отечество».

Мизулина не нашла оснований для блокировки: по ее мнению, преступления совершаются с помощью разных игр и приложений, но это не повод блокировать их все. «Больше похоже на очередной хайп со стороны неких общественников», — отметила она.