31 октября, 12:41

Rock Paper Shotgun: Амазон отменил MMO-игру по «Властелину колец»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер с New World от Amazon Games.
Фото Steam

Она должна была стать второй за пять лет, инсайдер сослался на Эшли Амрин, бывшего старшего инженера по игровым процессам Amazon Games.

Ранее девушка попала под сокращение — она работала над New World и новой игрой по «Властелину колец». Первая MMO-игра по миру Толкина была анонсирована в 2019 году и отменена в 2021-м. Причиной стали конфликты после приобретения студии Leyou компанией Tencent — именно совместно с Leyou и разрабатывалась игра.

Amazon объявил о сокращениях в компании, и стало известно, что игра New World больше не будет получать контентные обновления. Почти все сотрудники, работавшие над обновлениями для игры, были уволены.

