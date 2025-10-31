Rock Paper Shotgun: Амазон отменил MMO-игру по «Властелину колец»

Она должна была стать второй за пять лет, инсайдер сослался на Эшли Амрин, бывшего старшего инженера по игровым процессам Amazon Games.

Ранее девушка попала под сокращение — она работала над New World и новой игрой по «Властелину колец». Первая MMO-игра по миру Толкина была анонсирована в 2019 году и отменена в 2021-м. Причиной стали конфликты после приобретения студии Leyou компанией Tencent — именно совместно с Leyou и разрабатывалась игра.

Amazon объявил о сокращениях в компании, и стало известно, что игра New World больше не будет получать контентные обновления. Почти все сотрудники, работавшие над обновлениями для игры, были уволены.