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Сегодня, 16:10

В Steam вышла бесплатная RPG о России будущего от авторов Baldur's Gate 3

Евгения Воскресенская
Фото Ninsar Games
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В Steam вышел любопытный проект от отечественной студии Ninsar Games. Примечательно, что в состав этой студии входят люди, занимавшиеся разработкой всемирно известных Baldur's Gate 3, Divinity: Original Sin 2 и Encased.

В научно-фантастической тактической RPG под названием «Сатурн» покажут «космическое будущее России». Игроку предстоит предотвратить конец света, который может вот-вот случиться из восстания искусственного интеллекта. События игры происходят на Земле и спутниках Сатурна.

Обложка предстоящей игры. Кощей Бессмертный станет главным героем новой российской видеоигры

Сейчас игра доступна не только в Steam, но и на VK Play, а также на официальном сайте. Причем никаких подводных камней вроде рекламы или платных выборов нет: RPG стала бесплатной благодаря поддержке Института развития интернета.

Фото Ninsar Games
Фото Ninsar Games
Фото Ninsar Games
Фото Ninsar Games
Фото Ninsar Games
Фото Ninsar Games

Источник: 3dnews

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