Роскомнадзор мог случайно заблокировать Escape from Tarkov в России

Игроки в Escape from Tarkov уже второй день испытывают серьезные проблемы со входом в игру — примечательно, что это происходит только с теми, кто играет из России. Разработчики уже опубликовали в официальных соцсетях пост о том, что они знают о проблемах и они идут не с их стороны.

Сейчас студия работает над «альтернативными решениями для игроков из региона». В комментариях пользователи предполагают, что источником неполадок могли быть действия Роскомнадзора — возможно, ведомство случайно заблокировало относящиеся к игре адреса.