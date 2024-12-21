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Сегодня, 19:00

Роскомнадзор мог случайно заблокировать Escape from Tarkov в России

Евгения Воскресенская
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Игроки в Escape from Tarkov уже второй день испытывают серьезные проблемы со входом в игру — примечательно, что это происходит только с теми, кто играет из России. Разработчики уже опубликовали в официальных соцсетях пост о том, что они знают о проблемах и они идут не с их стороны.

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Сейчас студия работает над «альтернативными решениями для игроков из региона». В комментариях пользователи предполагают, что источником неполадок могли быть действия Роскомнадзора — возможно, ведомство случайно заблокировало относящиеся к игре адреса.

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