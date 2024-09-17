Россия будет врагом для всех? Раскрыты детали новой Battlefield

Авторы следующей части Battlefield поделились первым концепт-артом новой игры. На нем изображены боевые действия в окрестностях города, напоминающего европейский. Военная техника на арте — современная, так что можно предположить что действие игры развернется в современности.

Подтверждается это и тем, что разработчики хотят «вернуться к корням» в виде Battlefield 3 и 4 — например, отказавшись от системы оперативников в пользу более традиционных классов. И, конечно, нетрудно предположить, что страной-антагонистом в сюжете новой части станет Россия.

Вероятно, игра выйдет в 2025-м, но точной даты выхода еще нет.