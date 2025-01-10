Россияне против? Мизулина провела опрос о запрете игр «с чуждыми нам ценностями»

В Госдуме РФ планируют «защитить граждан от деструктивного контента», которого много в видеоиграх. Об этом ранее сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Под «деструктивным контентом», по словам спикера, подразумеваются «сюжеты, содержащие агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей».

Володин провел опрос среди подписчиков своего канала. Выяснилось, что 71 процент опрошенных поддерживают эту инициативу — спикера даже заподозрили в накрутке голосов.

Эстафету тут же подхватила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Результаты ее опроса показали иную картину: инициатива получила безусловную поддержку лишь у 22 процентов пользователей.