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Сегодня, 15:20

Россияне против? Мизулина провела опрос о запрете игр «с чуждыми нам ценностями»

Евгения Воскресенская
Фото TG-канал Екатерины Мизулиной
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В Госдуме РФ планируют «защитить граждан от деструктивного контента», которого много в видеоиграх. Об этом ранее сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Под «деструктивным контентом», по словам спикера, подразумеваются «сюжеты, содержащие агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей».

Вячеслав Володин. Россиян защитят от «деструктивного контента» в видеоиграх уже в январе

Володин провел опрос среди подписчиков своего канала. Выяснилось, что 71 процент опрошенных поддерживают эту инициативу — спикера даже заподозрили в накрутке голосов.

Эстафету тут же подхватила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Результаты ее опроса показали иную картину: инициатива получила безусловную поддержку лишь у 22 процентов пользователей.

Источник: TG-канал Екатерины Мизулиной
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