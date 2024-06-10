Российский стриминг в упадке: топ-стример VooDooSh пожаловался на спад онлайна на трансляциях

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Главный популяризатор третьих «Героев» на Twitch пожаловался на спад онлайна на трансляциях в ру-сегменте платформы.
Вудуш заявил, что сейчас очень тяжелое время для стриминга — народ потихоньку уходит от топовых блогеров, а на новичков вообще никто не обращает внимание.
«Сейчас идет не лучший период у стриминга. Эффект ковида уже прошел, сейчас лето — идет спад онлайна. По факту Твича в РФ — нет. Очень непростое время для стриминга, но у топов все хорошо. Очень тяжело развиваться. Период не самый интересный...», — рассказал стример.
Основной контент Вудуша — стримы по «Героям 3» и турниры по покеру. Иногда блогер также проходит новинки.