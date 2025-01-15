Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:10

Россию добавят в Civilization 7

Евгения Воскресенская
Фото Firaxis
Telegram Дзен

Авторы Sid Meier's Civilization 7 анонсировали Россию вместе с ее лидером — им стала Екатерина Великая. Императрица придет на смену Петру Первому, который был в шестой части.

Обложка. RTX 4070 для «Ультра»: появились системные требования Civilization 7

У Екатерины есть специальная способность под названием «Душа» — она повлияет на отношения с лидерами других стран. Если персонаж сможет похвастаться большим количеством великих творений, он вызовет ненависть у императрицы, и наоборот.

Фото Firaxis

Кроме того, авторы игры представили официальную музыкальную тему России. Композитором стал Роланд Риццо, работавший над саундтреками из прошлых игр серии. До выхода Civilization 7 осталось меньше месяца — релиз назначен на 11 февраля 2025 года.

Читайте также
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Сегодня
Вчера
Неделя