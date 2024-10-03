RTX 4070 для «Ультра»: появились системные требования Civilization 7

Разработчики Civilization VII опубликовали системные требования игры. И если минимальные выглядят более-менее пристойно, то «Ультра» разгневали игроков — ну зачем такой игре может понадобиться 32 гигабайта оперативной памяти или RTX 4070? Впрочем, другие комментаторы указывают, что речь идет о разрешении 4К, а трехмерная графика игры вовсе не такая уж и простая.

Системные требования

Требования.

Минимальные

— Разрешение: 1080р

— FPS: 30

— ЦП: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200

— Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460/Intel ARC A380

— ОЗУ: 8 ГБ

— Место на диске: 20 ГБ, рекомендуется SSD

— ОС: Windows 10/11, 64-бит

Рекомендуемые

— Разрешение: 1080р

— FPS: 60

— ЦП: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X

— Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel ARC A750

— ОЗУ: 16 ГБ

— Место на диске: 20 ГБ, рекомендуется SSD

— ОС: Windows 10/11, 64-бит

Ультра

— Разрешение: 4K

— FPS: 60

— ЦП: Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X

— Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7800 XT

— ОЗУ: 32 ГБ

— Место на диске: 20 ГБ, рекомендуется SSD

— ОС: Windows 10/11, 64-бит