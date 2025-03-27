Русский язык занял третье место по популярности в Steam — данные Valve

На мероприятии Game Developers Conference Valve провела презентацию, посвященную платформе Steam. По данным компании, русский язык стал третьим по распространенности среди пользователей Steam. Информация опубликована на сайте GameDiscoverCo.

Китайский язык впервые возглавил рейтинг с долей 33,7 процента, обогнав английский (33,5 процента). Русский используют 8,2 процента игроков платформы.

Valve также сообщила, что с 2013 года 13-19 процентов игр в Steam выпускаются в раннем доступе. В 2024 году в этом статусе вышло 2897 тайтлов.