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Сегодня, 15:05

Русскую озвучку S.T.A.L.K.E.R. 2 с актерами уже можно скачать бесплатно

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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Команда энтузиастов представила на суд публики демоверсию русской озвучки для S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы сообщают, что работа велась с помощью гибридного подхода, который предполагает не только применение нейросетей, но и участие актеров.

S.T.A.L.K.E.R. 2. S.T.A.L.K.E.R. 2 отметилась в списке самых красивых игр 2024 года

Сейчас оценить результат можно на примере первого акта игры. Остальной перевод будет выходить частями — это позволит поддерживать качественный результат. Впрочем, ожидание не должно затянуться надолго: авторы озвучки пообещали «в новом году работать ещё усерднее».

Источник: AP-PRO: Stalker
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