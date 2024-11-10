S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не вышла, а уже входит в топ-10 самых продаваемых игр в Steam

Кто бы сомневался — релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не состоялся, а игра уже ворвалась в топ продаж Steam. Долгожданный шутер обосновался на 7 строчке рейтинга, уступив таким мастодонтам, как Call of Duty, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и другим.

Сейчас шумиха вокруг скорого релиза продолжает набирать обороты: возможно, кому-то из упомянутых народных любимцев придется подвинуться. Игра увидит свет 20 ноября 2024 года. Ранее сообщалось, что она уже ушла «на золото» — на этот раз переносов быть не должно.

S.T.A.L.K.E.R. 2 уже вошла в топ продаж Steam.

Фото GSC Game World

Фото GSC Game World