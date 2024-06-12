S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет получить бесплатно, но придется постараться

Купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, скорее всего, будет затруднительно, да и сама такая покупка — неоднозначное решение. Но существует способ поиграть в игру легально, при этом не платя за нее деньги, — это раздача Game Pass от NVIDIA, инструкцию по которой можно прочитать по ссылке.

Активировать полученные три месяца можно будет до 30 августа, а S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет уже 5 сентября и будет в Game Pass с первого дня. Это значит, что у подписчиков будет до 84 дней на прохождение игры.