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S.T.A.L.K.E.R. 2 покадрово сравнили с «Тенью Чернобыля» — последняя вышла реалистичнее

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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Энтузиаст сравнил графику S.T.A.L.K.E.R. 2 с визуалом первой части, которая вышла в далеком 2007 году. В ролике можно увидеть множество локаций: город Припять, Бар «100 рентген», бункер Сидоровича, Кордон, Деревню новичков и другие.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Интерактивная карта в S.T.A.L.K.E.R. 2: как найти все артефакты и оружие

«Разница почти в 20 лет особо и не чувствуется», — заметили некоторые комментаторы. Другие же похвалили реалистичность первой части: «Очевидно, что игра из 2024 года выглядит более продвинутой, когда речь идет о технике освещения, геометрии, текстурах и т. д. Однако оригинал, несомненно, выглядит гораздо более фотореалистично, тогда как в S.T.A.L.K.E.R. 2 с цветами все плохо».

Источник: VGTimes
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