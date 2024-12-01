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Сегодня, 14:59

S.T.A.L.K.E.R. 2 показали с модами на фотореалистичную графику — результат превзошел ожидания

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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Графика в S.T.A.L.K.E.R. 2 устроила далеко не всех. Многие геймеры отмечали, что качество визуала в игре не соответствует уровню 2024 года, да и первый «Сталкер» выглядит куда реалистичнее.

Автор YouTube-канала Digital Dreams решил это исправить. Он использовал несколько модификаций, которые помогли ему улучшить изображение, а также выбрал максимальные настройки графики и включил трассировку лучей. Игра была запущена на AMD Ryzen 9 7950X AM5 и NVIDIA GeForce RTX 4090.

S.T.A.L.K.E.R. S.T.A.L.K.E.R. 2 покадрово сравнили с «Тенью Чернобыля» — последняя вышла реалистичнее

Результат восхитил фанатов. «Выглядит потрясающе», — похвалили они. Один из них обратил внимание на то, что компьютер блогера с трудом справляется с такой нагрузкой — S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась слишком требовательной даже для мощных ПК.

Источник: VGTimes
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