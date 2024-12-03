S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили с легендарным модом на первую часть — «Аномалия» выглядит не хуже

Энтузиасты сделали видео со сравнением геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2 и Anomaly — самого популярного мода для «Зова Припяти». Разумеется, объективно даже глубоко модифицированная игра 2009 года не сравнится с современным релизом на Unreal Engine 5 по уровню графики.

Однако в комментариях замечают, что выглядит «Аномалия» если и хуже, то не сильно — что сильно впечатляет, учитывая возраст игры. Кроме того, в ней нет некоторых технических недочетов сиквела, вроде проблем с динамическим освещением.