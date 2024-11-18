S.T.A.L.K.E.R. 2 стала самой продаваемой игрой в Steam

Геймеры по всему миру активно предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2. Да так активно, что игра уже возглавила топ платных игр в Steam. И это несмотря на слухи о проблемах с оптимизацией и графикой — о них предупреждали игроки, которым удалось получить S.T.A.L.K.E.R. 2 раньше релиза.

Впрочем, фанаты ждали продолжение серии так долго, что вряд ли кого-то остановят подобные толки. Эмбарго на публикацию обзоров в прессе спадет всего за два часа до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Обычно такое затягивание с рецензиями не сулит ничего хорошего — возможно, у авторов есть причины бояться ранних обзоров.