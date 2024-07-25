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Сегодня, 14:20

S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь могут перенести — в этот раз с сентября на ноябрь

Владислав Шалганов
Корреспондент
S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо, вновь не успевают закончить все работы над игрой в срок. На Reddit появился пост со слухом, что в ближайшее время разработчики официально опубликуют пост о переносе игры на ноябрь 2024 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC Game World

А чтобы «скрасить» ожидание недовольных игроков, студия совместно с Xbox выпустит какие-то дополнительные материалы, в которых расскажет о разработке и мире игры. Изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 должна была выйти еще в 2010-м. С тех пор игра переносилась бесконечное количество раз.

Источник: reddit
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