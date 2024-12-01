Самая ожидаемая российская игра 2024 года выйдет 12 декабря

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — игра, о которой вы, быть может, и не слышали. Она разрабатывалась студией 1C Game Studios — да, той самой, что недавно выпустила трейлер экшена «Война миров: Сибирь». Игра уже успешно стартовала в раннем доступе и успела собрать 89% положительных отзывов в Steam.

«Бессмертный. Сказки Старой Руси» — это карточный rogue-like, вдохновленный славянским фольклором. В игре нужно одолеть противников, главным из которых станет Кощей Бессмертный, и спасти Белосветье — мир, населенный героями былин и сказок.

Пользователи вольны выбирать из 4 персонажей, у каждого из которых свой стиль игры. Это уже знакомые нам имена: Варвара Краса, Василиса Премудрая, Добрыня Никитич и Алеша.

На премии RED Game Awards 2024 «Бессмертный. Сказки Старой Руси» одержала победу в номинации «Самая ожидаемая игра 2024 года» — в общем, к проекту точно стоит присмотреться. Полноценный релиз «рогалика» состоится совсем скоро — 12 декабря.

Фото 1C Game Studios

Фото 1C Game Studios

Фото 1C Game Studios

Фото 1C Game Studios

Фото 1C Game Studios

Фото 1C Game Studios