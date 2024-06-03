Самый первый фанат, выбежавший в финале Лиги чемпионов, получит от Мелстроя 30 миллионов рублей

Сегодня, 17:10
Мелстрой выполнит обещание о выплате 30 миллионов рублей за выполненное задание в финале Лиги чемпионов. Деньги получит самый первый фанат, появившийся на поле в майке с фотографией и никнеймом блогера.
«Как и договаривались, первый чел, который выбежал, — приз в 30 миллионов рублей. Я еще подумаю, что делать с остальными, кто выбежал, чтобы не обидеть и закинуть», — заявил Мелстрой.
Андрея Бурима (настоящее имя Мелстроя) разыскивают на территории России и Белоруссии за уклонение от военной службы.