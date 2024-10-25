В Blum вышло новое видео с секретным кодом от 25 октября

В новом видео от Blum вы найдете спрятанный код, который принесет очки.

Cекретный код в Blum от 25 октября.

Ответ на «What is On-chain Analysis?» — слово BLUMEXTRA

Что такое секретный код в Blum

Время от времени создатели Blum выпускают видео, которое загружают на YouTube. В этом видео спрятан код — за его ввод можно получить очки в приложении.

Как ввести секретный код в Blum

Для начала нужно открыть вкладку Earn — она располагается внизу рядом с другими разделами. После этого требуется выбрать подходящий вопрос из списка и нажать кнопку Start.

Должно запуститься видео на YouTube — смотреть его полностью не нужно. Вернувшись в приложение, вы сможете нажать Verify, ввести код, еще раз выбрать Verify и получить награду. Не забывайте про коды из старых видео — их тоже можно применять.