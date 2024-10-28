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Сегодня, 17:47

В Blum выпустили новое видео с секретным кодом от 28 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стало известно, какой код создатели Blum добавили в очередное видео.

Секретный код в Blum от 28 октября.

Верный код в видео под названием Pumptober Special — PUMPIT

Что такое секретный код в Blum

Раз в два-три дня в кликере Blum выходит очередное видео, в которое разработчики добавляют код, состоящий из слова. Его нужно ввести в приложении — за это даются дополнительные очки.

Как ввести секретный код в Blum

1. Запустить кликер и открыть вкладку Earn.

2. В списке найти видео с подходящим названием и нажать Start.

3. Закрыть видео и вернуться в приложение.

4. Кнопка Start должна измениться на Verify — нужно выбрать ее и ввести код.

5. Еще раз нажать Verify и забрать награду.

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